Çin, 2023'ün İlk Yedi Ayında Soya Fasulyesi İthalatını Artırdı

Çin, 2023'ün ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 62,3 milyon ton soya fasulyesi ithal etti. Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, Çin Temmuz ayında 9,73 milyon ton soya fasulyesi ithal etti. Bu veri, Haziran'daki 10,27 milyon tonluk seviyeye göre gerilemeye işaret etse de 2022'nin aynı ayında ithal edilen 7,88 milyon tondan daha fazla oldu. Soya fasulyesi ithalatının ton başına değeri ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 4.334,6 yuana (yaklaşık 605,39 ABD doları) yükseldi. Dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Çin, geçen yıl toplam 91,08 milyon ton soya fasulyesi ithal etti. İthal edilen soya fasulyesi genellikle Çin'de hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ezilerek küspe haline getiriliyor.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2023'ün ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 62,3 milyon ton soya fasulyesi ithal etti.

Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, Çin Temmuz ayında 9,73 milyon ton soya fasulyesi ithal etti. Bu veri, Haziran'daki 10,27 milyon tonluk seviyeye göre gerilemeye işaret etse de 2022'nin aynı ayında ithal edilen 7,88 milyon tondan daha fazla oldu.

Soya fasulyesi ithalatının ton başına değeri ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 4.334,6 yuana (yaklaşık 605,39 ABD doları) yükseldi.

Dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Çin, geçen yıl toplam 91,08 milyon ton soya fasulyesi ithal etti. İthal edilen soya fasulyesi genellikle Çin'de hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ezilerek küspe haline getiriliyor.