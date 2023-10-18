Çin, 2023 büyüme hedefini yakalayacağından emin

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, Çin'in 2023 büyüme hedefini yakalayacağından son derece emin olduğunu kaydetti. Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 5,2 artış göstererek, ülkenin 2023'e yönelik yüzde 5 civarındaki yıllık GSYİH hedefini tutturması için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, Çin'in 2023 büyüme hedefini yakalayacağından son derece emin olduğunu kaydetti.

Sheng, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 5,2 artış göstererek, ülkenin 2023'e yönelik yüzde 5 civarındaki yıllık GSYİH hedefini tutturması için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Sheng, Çin'in yıllık büyüme hedefini yakalaması için GSYİH'sinin dördüncü çeyrekte en az yüzde 4,4'lük bir büyüme kaydetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

NBS yetkilisi, ekonomik toparlanma sürecindeki artan ivme, büyüme yanlısı bir dizi politika ve geçen yılın aynı dönemine göre nispeten düşük baz etkisinin, Çin'in dördüncü çeyrekteki büyümesine katkıda bulunacağını belirtti.

Çin'de yılın ilk dokuz ayında pozitif toparlanma ile arz ve talepte iyileşme görüldü. Reel ekonomi sektörünün beklentileri ve faaliyet durumunun olumlu sinyaller verdiğini kaydeden Sheng, ekonomik faaliyetlerin dördüncü çeyrekte de sağlam ivmesini sürdüreceğini vurguladı.

NBS'ye göre, elverişli politikaların uygulanmaya devam etmesiyle pozitif etkiler ortaya çıkmaya devam edecek.