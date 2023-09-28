Çin, 2022'de yurtdışı doğrudan yatırımlarda dünya ikincisi oldu

Çin, 2022 yılında yurtdışına yaptığı doğrudan yatırım (ODI) değerinin 163,12 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla dünya ikincisi oldu. Ülke böylece art arda yedi yıl boyunca küresel toplamın yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında yurtdışına yaptığı doğrudan yatırım (ODI) değerinin 163,12 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla dünya ikincisi oldu. Ülke böylece art arda yedi yıl boyunca küresel toplamın yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Devlet Döviz İdaresi tarafından Perşembe günü ortaklaşa yayımlanan bir rapora göre, Çin'in yurtdışına yaptığı doğrudan yatırım geçen yılın sonu itibarıyla 2.75 trilyon dolara ulaşarak art arda altı yıl boyunca dünya genelinde ilk üçteki yerini korudu.

Veriler, geçen yıl yurtdışına yapılan doğrudan yatırımların çok çeşitli sektörlere gittiğini gösteriyor. Kiralama ve ticari hizmetler, imalat, finans, toptan ve perakende satış, madencilik ve ulaştırma gibi sektörlerin her birinde toplam yatırım 10 milyar doları aştı.

Rapora göre Çin anakarasından yatırımcılar 2022 yılı sonu itibarıyla 6 kıtadaki 190 ülke ve bölgede 47.000 şirket kurdu. Bunların 16.000'i Kuşak ve Yol ülkelerinde faaliyet gösteriyor.

Çin'in yurtdışına yaptığı doğrudan yatırımlar, ev sahibi ülke ve bölgelerin ekonomik kalkınmasına da katkı sundu. Verilere göre, Çin'in yurtdışında yatırım yaptığı firmalar geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon yabancı personel istihdam etti ve 2022 yılında kendi bölgelerinde 75 milyar dolar vergi ödedi. Yurtdışında faaliyet gösteren finans dışı firmaların satış gelirleri ise geçen yıl yüzde 14,4 artışla 3,5 trilyon dolara yükseldi.