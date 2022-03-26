Çin 2021'de Cari Fazla Verdi - Haberler

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Çin 2021'de Cari Fazla Verdi

Xinhua - Ekonomi
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Çin 2021'de Cari Fazla Verdi

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Çin'in cari işlemler hesabı ABD doları bazında, 2021'de, mal ticaretinde 562,7 milyar ABD doları fazla, hizmet ticaretinde 99,9 milyar ABD doları açık, ana gelirde 162 milyar ABD doları açık ve ikincil gelirde 16,5 milyar dolar fazla olmak üzere 317,3 milyar ABD doları fazla verdi. Sermaye ve mali hesapları, sermaye hesabı […]

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Çin'in cari işlemler hesabı ABD doları bazında, 2021'de, mal ticaretinde 562,7 milyar ABD doları fazla, hizmet ticaretinde 99,9 milyar ABD doları açık, ana gelirde 162 milyar ABD doları açık ve ikincil gelirde 16,5 milyar dolar fazla olmak üzere 317,3 milyar ABD doları fazla verdi. Sermaye ve mali hesapları, sermaye hesabı altında yaklaşık 100 milyon ABD doları fazla ve mali hesabı altında (rezerv varlıklar hariç) 38,2 milyar ABD doları fazla olmak üzere 149,9 milyar ABD doları açık kaydetti. Rezerv varlıklar 188,2 milyar ABD doları arttı. Dördüncü çeyrekte Çin'in cari işlemler hesabı 118,4 milyar ABD doları fazla ve sermaye ve mali hesapları da 32,1 milyar ABD doları açık verdi.

Xinhua / Ekonomi

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