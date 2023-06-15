Çin, 18. Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Çin'in güneyinde bulunan Guangzhou şehri, 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güncel ihtiyaçlarının ele alınacağı bir platform olacak.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou, 26-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 18. Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı'na (CISMEF) ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xu Xiaolan, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin (KOBİ) güncel ihtiyaçlarının ele alınacağı fuarı Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ve Guangdong eyalet idaresinin ortaklaşa düzenleyeceğini söyledi.

Fuar sırasında ayrıca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası İşbirliği Zirvesi'nin ikincisi düzenlenecek.

Guangdong eyaletinin vali yardımcısı Lyu Yuyin, şimdiye kadar fuar için yaklaşık 1.600 yerli ve 300 denizaşırı işletmenin katılımcı olarak kayıt yaptırdığını söyledi.

Çin'deki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısı 2022 sonu itibarıyla 52 milyonu bulurken, şimdiye kadar Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yetiştirilmiş "küçük dev" şirket sayısı ise yaklaşık 9 bin oldu.

"Küçük dev" şirketler, niş pazarlarda uzmanlaşmış, en son teknolojilere sahip ve büyük gelecek vaat eden yeni elit KOBİ'lerden oluşuyor.