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ÇİMKO, depremden etkilenen çocuklara destek oluyor

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ÇİMKO'nun destekçisi olduğu SosyalBen Vakfı tarafından Hatay ve Adıyaman'da açılan Beceri Geliştirme Merkezleri'nde, depremden etkilenen çocuklara eğitim ve atölye çalışmaları yapılarak travmayı atlatmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

ÇİMKO'nun destekçilerinden biri olduğu SosyalBen Vakfı tarafından Hatay ve Adıyaman'da açılan Beceri Geliştirme Merkezleri'nde, depremden etkilenen çocukların travmayı atlatması ve fiziksel ve sosyal beceri kaybını önlemek için eğitim ve atölye çalışmaları yapılıyor. İki ayda bin 200'ün üzerinde çocuğun bin saatten fazla faydalandığı merkezler, en az 3 yıl daha açık tutularak çocuklara psikososyal ve sosyal beceri desteği vermeyi sürdürecek.

SANKO Holding'in çimento ve hazır beton sektöründeki lokomotif şirketi ÇİMKO, bir yandan ekonomik değer katarken diğer yandan kurumsal DNA'sının bir parçası olan sosyal faaliyetlerle toplumsal kalkınmaya da katkı sağlıyor. Öncelikle faaliyette bulunduğu bölgelerdeki halkın refahı, mutluluğu ve sosyal gelişimi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışan ÇİMKO, bu doğrultuda eğitim faaliyetlerini önceliklendiriyor.

6 Şubat depremlerinin ardından bölge halkının yaralarının sarılması ve hayata yeniden katılımlarını sağlamak için aktif olarak çalışan ÇİMKO, özellikle depremden etkilenen çocukların sosyal etkinliklerle travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla SosyalBen Vakfı tarafından Hatay ve Adıyaman'da açılan Beceri Geliştirme Merkezleri'ne (BEGEM) büyük destek verdi. Güvenli, eğitici, öğretici ve çocuk dostu BEGEM'lerde 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği uzun süreli atölye çalışmaları düzenleniyor ve çocukların problem çözmelerine, kendilerini ifade etmelerine, özgüven gelişimlerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınması amaçlanıyor.

İkinci okula dönüştü

Öğrencilerin okul döneminde okuldan çıkınca ve hafta sonları katıldığı, yaz boyunca da düzenli olarak devam eden atölyelerden faydalandığı Beceri Geliştirme Merkezleri, çocukların kaliteli, öğretici, eğlenceli ve güvenli zaman geçirdiği ikinci bir okula dönüştü. Öğrenciler bu merkezlerde bahçedeki oyun etkinliklerine ya da ortak atölyelere katılıyorlar. Uzmanların hazırladığı okul sonrası atölye çalışmalarıyla oyun, spor, icat, resim ve tarım alanında beceriler kazanıyorlar. ÇİMKO sponsorluğunda hazırlanan İcat Atölyesi'nde bilimin temellerini öğrenirken, birbirinden farklı deneyleri yakından deneyimleme şansı buluyor ve kendi hayal dünyalarında tasarladıkları icatlarla fark oluşturuyor.

Türkiye'ye yayılacak

Depremden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen Beceri Geliştirme Merkezleri, Hatay ve Adıyaman'daki çocuklara düzenli psikososyal destek sağlamak ve beraberinde sosyal ve fiziksel beceri kaybını önlemek için en az 3 yıl daha faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte edinilecek deneyim ışığında merkezlerin, yakın ve orta vadede, özellikle nitelikli eğitime ulaşamayan çocukların faydalanması için Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine düzenli katkı sağlaması hedeflenen BEGEM'lerden 3 yıl içinde 100 bin çocuğun direkt, 250 bin çocuğun da dolaylı olarak yararlanması öngörülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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