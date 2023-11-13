Çimento sektörü de indirim kampanyasına dahil oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Cumhuriyet'imizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız" indirim kampanyasına çimento sektörünün de dahil olduğunu belirterek, "Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği yönetimi ve üye kuruluşları olarak, söz konusu fiyat indirim kampanyasını destekleme ve bu çerçevede en azından 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, fiyat artışı yapmama ve fiyatlarını en kısa zamanda indirme taahhüdünde bulundular." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu heyetiyle bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Gün boyu çeşitli sektörlerin başkanları ve temsilcileriyle toplantılar yaptıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"'Cumhuriyet'imizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirim kampanyasına destek çağrımızı kendilerine de ilettik. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği yönetimi ve üye kuruluşları olarak, söz konusu fiyat indirim kampanyasını destekleme ve bu çerçevede en azından 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, fiyat artışı yapmama ve fiyatlarını en kısa zamanda indirme taahhüdünde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşaat sektörü için umut veren bu gelişmenin, inşaat sektöründeki diğer alt sektörlerdeki kuruluşlar ve işletmeler tarafından da benimsenmesi gerekmektedir."

Bolat, bu gelişmelerin ülke ekonomisi ve tüketiciler için hayırlı sonuca varması ve fiyat indirimlerinin büyük bir hızla yayılması adına gelişmelerin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.