"Çileğe Dokunuş Projesi" ile 1 yılda 200 ton verim alındı

AĞRI Ağrı'da "Çileğe Dokunuş Projesi" ile toprakta hayat bulan çilekler, çiftçiye gelir sektöre alternatif oldu.

Ağrı'da ilk defa çilek yetiştiriciliği noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından 2021 yılında yüzde 90 hibe desteğiyle 72 üreticiye finanse edilen "Çileğe Dokunuş Projesi" ile 2022 yılında 200 ton çilek toplandı. Çilekte verimin alınması ve yoğun talep üzerine yeniden projelendirilen "Çileğe Dokunuş Projesi" bu defa yüzde 80 hibe ile 83 üreticiye destek verildi. Çilek yetişmez denilen topraklarda hayat bulan çileklerden bu yıl 500 ton verim alması hedefleniyor.

"Bu sene hedefimiz 500 ton çilek üretmek"

Projenin asıl amacının işletmelerin gelir seviyesini yükselterek İl ekonomisine katkıda bulunmak, kentte üretim yapan çiftçilere yeni üretim desenlerinin uygulanabilirliğini göstermek, kentin çilek ihtiyacına katkıda bulunmak ve alternatif üretim çeşitliliğini arttırmak ve geliştirmek olduğunu söyleyen Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, " Ağrı Tarım ve hayvancılığın çok yoğun yapıldığı bir il. Ağrı valimizin öncülüğünde yaklaşık 3 yıldır bitkisel ürün çeşitliliği noktasında çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılında toplamda 72 tane üreticimize 40 dekar alanda yüzde 90 hibe ile çilek bahçeleri kurduk. Kurulan bahçelerle mühendislerimiz birebir ilgilendi. Ağrı'da ilk defa çilek yetiştiriciliği noktasında çok yoğun çalışmalar başlattık. 2021 yılında kurduğumuz bu bahçelerden 2022 yılında yaklaşık 200 ton çilek hasat etmiş olduk. Buradaki asıl amacımız özellikle aile işletmelerimize dönemlik gelir getirecek bitkisel ürün projeleri yapmak. Bu manada çilek ile ilgili Ağrı'da çok güzel dönüşler aldık. Yetiştirici çok memnun kaldı. Bu projenin sahada çok etkin olduğunu görünce 2022 yılında tekrar projelendirdik. Bu sefer yüzde 80 hibe ile 83 üreticiye toplamda 60 dekar alanda çilek projesi yaptık. Şu an 155 tane çiftçimize toplam 100 dekar alanda çilek üretimi için bahçe kurmuş olduk. Bu sene yeni kurduğumuz bahçelerle birlikte hedefimiz 500 ton çilek üretmek ve Ağrı ilimizi diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi çilekte de ön plana çıkacak bir il olmasını sağlamak. Hem çilek projesi hem de meyvecilik projesi yetiştirilmeyeceğine yönelik tepkiler aldık. Ağrı'da bugüne kadar çilekle ilgili bir çalışma yapılmadığı için bu tepkileri aldık. Zaten burada hem sayın valimizin hem de bizlerin önemli hedeflerinden biri de bitkisel ürün çeşitliliğini arttırmak. Tabi bu yetişmez algısını kırmak bizim için çok önemli." ifadelerine yer verdi.