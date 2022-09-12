Çıkmaz, 'Antep Fıstığı dahilde işleme rejimi çerçevesine alınmalı'

Antep fıstığı ihracatçıları, tedarik, kalite ve fiyatta yaşanan sıkıntılar sebebiyle yurt dışı pazarlarını kaybetmemek için fıstığın "Dahilde İşleme Rejimi" çerçevesine alınmasını istiyor.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Mehmet Çıkmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Antep fıstığı ihracatında yaşanan sorunlar oluşturdu. Fıstık hasadı mevsiminde bulunulmasına rağmen ihracat rakamlarında yaşanan düşüşlerin ihracatçıları farklı arayışlara mecbur bıraktığı açıklandı.

"Dış pazarları kaybetme riski var"

Fıstık ihracatının alarm verdiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Fıstık üretiminde istikrarlı bir rekoltenin olmaması ve stokçuların spekülatif hareketleri dolayısıyla yurt dışı pazarlarda rekabet etme şansımız çok azaldı. Hem fiyat hem de kalite anlamında yurt dışı pazarlarda rekabet edemediğimiz için yılların emeği olan pazarlarımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Pazarlarımızı kaybetmemek, ihracatta sürekliliği sağlamak ve kapanma aşamasına gelen fıstık işleme tesislerinde üretime devam etmek için Antep fıstığının Dahilde İşleme Rejimi çerçevesine alınmasını istiyoruz" dedi.

"Arz ve fiyat istikrarı istiyoruz"

Fıstığın Dahilde İşleme Rejimi çerçevesine alınmasının iç pazarlara değil dış pazarlara yönelik bir karar olacağının altını çizen Çıkmaz, "Bilindiği gibi Antep fıstığı karakteristik bir özellik taşımaktadır. Özellikle pastacılık, çikolata ve kuruyemiş ürünlerinde ana girdi maddeleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla da Antep fıstığına iç ve dış pazarlarda talep giderek artmaktadır. Ancak bizim rakip ülkelere göre büyük dezavantajlarımız bulunmaktadır. Çünkü üretimde istikrar yoktur. Bunun yanında stokçuların yüzünden fiyatlarda spekülatif dalgalanmalar yaşanmaktadır. Tedarik ve ürüne fiyat oluşturma konusundaki sorunlar dolayısıyla işletmeler üretimlerini ara vermek zorunda kalmakta, hatta çok sayıda işletmede işten çıkarmalar yaşanmaktadır" şeklinde konuştu.

"İhracatta yüzde 56 gerileme"

Çıkmaz, "Şu anda Antep fıstığında hasat döneminde bulunuyoruz. Eylül ayının ilk haftasındaki ihracat verilerine baktığımız zaman geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımızın yüzde 56 oranında azaldığını görüyoruz. Eğer tedbir alınmazsa ihracattaki azalma devam edecektir. Bölgemizin en önemli tarımsal ürünü olan Antep fıstığı arzı, işlenmesi ve ihracatında yaşanan bu sorunların önüne geçmek amacıyla fıstığın Dahilde İşleme Rejimi çerçevesine alınmasını istiyoruz. Aksi taktirde iç piyasaya istikrar gelmeyeceği gibi yurt dışında uzun yıllardır bin bir emekle oluşturduğumuz pazarları da rakiplerimize kaptırırız. Fıstık dahilde işleme çerçevesine alındığı zaman arz ve fiyat istikrarı sağlanmış olur. İhraç kayıtlı olarak yurt dışından ithal edilecek fıstık iç pazardaki fiyatları etkilemeyecektir. Dolayısıyla gerek bölge, gerekse de ülke ekonomimiz bu durumdan olumsuz etkilenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Dahilde işleme rejimi için çalışmalar başladı"

Çıkmaz, fıstığın belirli bir süre için dahilde işleme çerçevesine alınmasını istediklerini vurgulayarak, "İhracat pazarlarının korunması, rekabet gücümüzün artırılması, ihracatta devamlılığın sağlanabilmesi ve üretime devam edebilmek için 10 Temmuz 2023 tarihine kadar Antep fıstığının Dahilde İşleme Rejimi çerçevesine alınması hususunda gerekli merciler nezdinde çalışmalara başladık" diye konuştu. - GAZİANTEP