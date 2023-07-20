Çiğköfte, Kadınların Ekmek Kapısı Oldu

Gencinden yaşlısına birçok insanın vazgeçemediği lezzetlerden biri olan çiğköfte, artık kadınların ekmek kapısı oldu. Çiğköfteci Ramazan Altuğ, kadınlara çiğköfte hazırlama tekniklerini öğreterek, dükkanlarını açmaları için tüm malzeme desteğini sağlıyor. Kadınların iş hayatını atılmalarını sağlayan teşvikte, hem maddi destek hem de sosyalleşme sağlanıyor.

Gencinden yaşlısına birçok insanın vazgeçemediği lezzetlerden biri olan çiğköfte, artık kadınların ekmek kapısı oldu. "Kadınların elinin değdiği yerde bereket, disiplin, hijyen ve başarı olur" diyen çiğköfteci Ramazan Altuğ, "Kadınlar sadece dükkanı bulup nerede bayi açmak istiyorlarsa bize söylüyor. Biz ise A'dan Z'ye bütün malzemelerini kuruyoruz ve anahtarı teslim edip açılışını yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında 300'e yakın çiğköfte şubesi bulunan Ramazan Altuğ, kadınlara özel teşviklerde bulunuyor. "Kadınların elinin değdiği yerde bereket, disiplin, hijyen ve başarı olur" diyen Ramazan Altuğ, kadınlara çiğköfte hazırlama tekniklerini öğreterek, dükkanlarını açmaları için tüm malzeme desteğini sağlıyor. Kadınların iş hayatını atılmalarını sağlayan teşvikte, hem maddi destek hem de sosyalleşme sağlanıyor.

"Kadınlara özel teşviklerini duyunca çalışmaya başladım"

Ev hanımı olan aynı zamanda çiğköftecide çalışmaya başlayan Zübeyde Koylu, "Evde durmayı sevmiyorum. Her zaman insanlarla iletişim halinde olmak ve bir şeyleri başarmak için uğraş veriyorum. Bir gün çiğköfte yedim ve çok beğendim. 'Bunu bende yapmalıyım' dedim ve Ramazan Altuğ çiğköftesinin lezzetini gerçekten benimsediğim için 'Ben de nasıl yaparım' diye araştırdım. Ramazan Altuğ'un kadınlara özel teşviklerini duyunca bayilik aldım ve çalışmaya başladım. Bu işi yapmak isteyen kadın girişimciler işi severse başarı elde ederler. Çiğköfte kazancı yüksek bir sektör. Çiğköftelerimizin temiz ve hijyenik ortamlarda hazırlanması, lezzeti ve hafif olması herkesin tercihi haline geliyor. Ramazan Altuğ'a kadınlara özel olarak verdiği teşviklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kadınlara özel imkanlar sağlayarak iş sahibi olmalarını ve işyeri kurmalarına yardımcı oluyoruz"

Kadınlara her zaman destek verdiklerini söyleyen Ramazan Altuğ, "Türkiye'de 300'e yakın şubemiz ile hizmet veriyoruz. Bayilerimizde kadın personellerimizin bulunduğu gibi birçok kadın girişimcilerimiz de bize isim hakkı için başvuruda bulundu. Bizler kadın girişimcilerin her zaman yanındayız. Onların çiğköfte sektörüne girmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Kadınların elinin değdiği yerde bereket, disiplin, hijyen ve başarı olur. Kadın girişimcilerimiz çiğköfte sektöründe daha sık görmeyi temenni ediyoruz. Kadın girişimciler bizlere ilk başvurduğunda biraz çekiniyor. Fakat biz onlara bütün eğitimleri veriyoruz. Kadınlar sadece dükkanı bulup nerede bayi açmak istiyorlarsa bize söylüyor. Biz ise A'dan Z'ye bütün malzemelerini kuruyoruz ve anahtarı teslim edip açılışını yapıyoruz. Müşteri memnuniyetinden tutun çiğköfte hazırlama tekniklerine kadar bütün eğitimler veriyoruz. Kadınlara özel imkanlar sağlayarak iş sahibi olmalarını ve işyeri kurmalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlar bayi açmak istiyorlarsa bizi aramaları yeterli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ