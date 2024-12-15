Çiğdem Acder, Elde Ettiği Gelirle Ev Ekonomisine Destek Oluyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Çiğdem Acder, evde ördüğü çanta, minder, amigurumi oyuncakları sosyal medya üzerinden satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşinin sağlık sorunlarının olmasından dolayı ev ekonomisine katkı sağlamak için internetten izlediği videolardan çanta, minder, amigurumi oyuncakları örmeye öğrenen Çiğdem Acder, yaptığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinde görücüye çıkarıyor.

"Çevremden olumlu yönde çok tepki aldım"

Yaklaşık 2 yıl önce örme işini internetten izlediği videolarla öğrendiğini ve ayrıca bilgilerini ortaya koyarak yapmaya başladığını belirten Çiğdem Acder, bu zamana kadar çok sayıda çanta, amigurumi oyuncaklar, minder, battaniye gibi çeşitli ürünler yaptığını söyledi. Çevresinden çok olumlu yönde tepkiler aldığını anlatan Çiğdem Acder, "Bana destek olmak için yakın arkadaşlarım ellerinde bulunduğu ipleri, malzemeleri bana veriyorlar. Bende onlarla çanta yapıp satıyorum. Tasarımlarını kendim yapıyorum. Sadece çanta değil amigurumi oyuncaklarda yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 30 tane çanta ördüm, 80'e yakın amigurimiden oyuncak yaptım. Komşumun verdiği ipleri değerlendirdim. Minder, battaniye ördüm. İlerleyen zamanlarda şansın yaver giderse dükkan açmayı çok istiyorum" dedi. - BİLECİK