Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Çiğdem Acder, Elde Ettiği Gelirle Ev Ekonomisine Destek Oluyor

Çiğdem Acder, Elde Ettiği Gelirle Ev Ekonomisine Destek Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Çiğdem Acder, evde ördüğü çanta, minder ve amigurumi oyuncakları sosyal medya üzerinden satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. İnternetten öğrendiği tekniklerle iki yılda birçok ürün üreten Acder, ileride dükkan açma hayalini de gerçekleştirmenin peşinde.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Çiğdem Acder, evde ördüğü çanta, minder, amigurumi oyuncakları sosyal medya üzerinden satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşinin sağlık sorunlarının olmasından dolayı ev ekonomisine katkı sağlamak için internetten izlediği videolardan çanta, minder, amigurumi oyuncakları örmeye öğrenen Çiğdem Acder, yaptığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinde görücüye çıkarıyor.

"Çevremden olumlu yönde çok tepki aldım"

Yaklaşık 2 yıl önce örme işini internetten izlediği videolarla öğrendiğini ve ayrıca bilgilerini ortaya koyarak yapmaya başladığını belirten Çiğdem Acder, bu zamana kadar çok sayıda çanta, amigurumi oyuncaklar, minder, battaniye gibi çeşitli ürünler yaptığını söyledi. Çevresinden çok olumlu yönde tepkiler aldığını anlatan Çiğdem Acder, "Bana destek olmak için yakın arkadaşlarım ellerinde bulunduğu ipleri, malzemeleri bana veriyorlar. Bende onlarla çanta yapıp satıyorum. Tasarımlarını kendim yapıyorum. Sadece çanta değil amigurumi oyuncaklarda yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 30 tane çanta ördüm, 80'e yakın amigurimiden oyuncak yaptım. Komşumun verdiği ipleri değerlendirdim. Minder, battaniye ördüm. İlerleyen zamanlarda şansın yaver giderse dükkan açmayı çok istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
img

"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
img

Her yerini açıp kamera karşısına geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman? Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim? Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.