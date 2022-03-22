Çiğ süt zammı üreticiyi tatmin etmedi

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Ulusal Süt Konseyinin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitmesi ve çiğ süt fiyatlarını 4,70 TL'den 1 Nisan itibariyle 5,70 TL'ye yükseltmesi süt üreticisini tatmin etmedi.

Çiğ süte yapılan yüzde 21 zam oranını değerlendiren Manyas Süt Üreticileri Başkanı Fevzi Karakaş, "Yeni açıklanan çiğ süt fiyatları üreticimize hayırlı olsun, ben açıklanan fiyatları makul olarak görmüyorum. Bir kilo yem 6 TL. 1,3 paritesini yakalayabilmemiz için sütün litre fiyatı 7,80 lira olmalıdır. Süt fiyatları belirlenirken bu parite dikkate alınacaktı. Devletin destek primini litre bazında 20 kuruştan 1 liraya çıkarması güzel. Ama bu şartlarda bu rakamlarla bu işi yapmak imkansız, çok sayıda süt ineği kesime gider" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi