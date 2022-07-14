Çiftçiyi dolu vurdu, 20 milyon TL zarar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftçiyi dolu vurdu, 20 milyon TL zarar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çiftçiyi dolu vurdu, 20 milyon TL zarar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban bayramının 1. günü yaşanan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda toplam 20 milyon TL civarında hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban bayramının 1. günü yaşanan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda toplam 20 milyon TL civarında hasara yol açtı. Bayramın ardından tarlasına giden çiftçiler şoke oldu. Şeftali, armut, elma, üzüm ve ceviz ürünleri, dolu nedeniyle hasar gördü.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 50 çiftçiye ait 1000 dönüm alanda dolu nedeniyle toplam 20 milyon TL zararın meydana geldiğini söyledi.

Zarar gören tarlaları inceledikten sonra açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bayramın 1. ve 2. günü oldukça fazla yağış oldu. Çiftçiler de bayram nedeniyle tarlalarına gitmediler. Bayramın ardından ise dolu hasarını gördüler. Süle, Turgutalp, Kayapınar mahallerinde şeftali, elma, armut, üzüm, ceviz ürünleri doludan zarar gördüler. Bu bir afat. 50 çiftçinin 1000 dönüm alandaki ürünlerinde toplam 20 milyon TL civarında zarar meydana geldi" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İnegöl Bursa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title