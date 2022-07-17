Çiftçiye dağıtılan buğdayların ilk hasadı bereketli geçti - Haberler

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Çiftçiye dağıtılan buğdayların ilk hasadı bereketli geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çiftçiye dağıtılan buğdayların ilk hasadı bereketli geçti

İzmit Belediyesi'nin 438 çiftçiye yüzde 90 hibeyle dağıttığı buğday tohumlarının ilk hasadı bereketli geçti.

İzmit Belediyesi'nin 438 çiftçiye yüzde 90 hibeyle dağıttığı buğday tohumlarının ilk hasadı bereketli geçti.

İzmit Belediyesi tarafından, 438 üreticiye yüzde 90 hibeyle dağıtılan 'Nusrat' cinsi buğday tohumlarının ilk hasadı Karaabdülbaki köyünde gerçekleştirildi. İlk hasadı gerçekleştiren çiftçiler ve mahalle muhtarı Hüdayim Yılmaz, aldıkları verimlilik karşısında memnun olduklarını ifade etti. Muhtar Hüdayim Yılmaz, "Üreticilerin desteklendiğinde sonucun ne kadar olumlu olduğunu görüyoruz bugün. Tertemiz bir ürün ortaya çıktı. Tüm çiftçilerimize bereketli olur inşallah. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İzmit Belediyesi Ekonomi Haberler

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