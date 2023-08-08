Çiftçilerin sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi gerekiyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin sosyal güvenlik çatısı altına giremediklerini ve sigorta primlerini ödeyemediklerini belirterek, brüt asgari ücretin bir kısmının çiftçi ve yetiştiriciler tarafından, bir kısmının da devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin önemli bir bölümünün sosyal güvenlik çatısı altına giremediklerini belirterek, "Çiftçi ve yetiştiricilerin sigorta primlerini rahatça ödeyebilmesi açısından brüt asgari ücretin yüzde 14'ünün çiftçi ve yetiştiriciler, yüzde 20,5'inin de devlet tarafından ödenmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, çiftçi ve yetiştiricilerin sigorta güvenlik haklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çiftçilerin ödedikleri asgari sigorta priminin, brüt asgari ücretin yüzde 34,5'ine tekabül ettiğini, bu kapsamda da 4 bin 628 lira olan sigorta primini ödemelerinin zor olduğunu vurgulayan Çelik, çiftçilerin önemli bir bölümünün yeterli gelir seviyesine ulaşamamaları nedeniyle sosyal güvenlik çatısı altına giremediklerine dikkati çekti. Bu nedenle çiftçilerin sigorta primlerini ödeyemediklerini ve sosyal güvenceden yoksun kaldıklarını kaydeden Çelik, "Çiftçi ve yetiştiricilerin sigorta primlerini rahatça ödeyebilmesi açısından brüt asgari ücretin yüzde 14'ünü çiftçi ve yetiştiriciler, yüzde 20,5'inin de devlet tarafından ödenmesi sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden önemli bir bölümünün de benzer durumda olduğuna işaret eden Çelik, tüm çiftçi ve yetiştiricilerin sosyal güvenlik konusunun öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Çobanlar için öneri

Çelik, çobanların da sosyal güvenceden yoksun olduklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yetiştiriciler sigorta primlerini ödeme gayreti içinde olmalarına rağmen zaman zaman ödeyemedikleri aylara ilişkin sigorta borçlarından dolayı çoban istihdam desteğini alamamaktadırlar. Yetiştiricilerin destekleme başvuru tarihi öncesindeki ayda SGK'ye kayıtlı olmak şartıyla, sigorta prim borçlarının ödenip ödenmemesine bakılmaksızın çoban istihdam desteğinin ödeneceği yıla ilişkin, 6 aylık SGK işçi ve işveren prim tutarlarının tamamının destek ödemelerinin başlayacağı aydan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca 'çoban istihdam desteği' olarak SGK'ye ödenmesi, sorunun çözümünü sağlayacaktır."

İŞKUR tarafından verilen istihdam teşviklerinde çoban işçi olan küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve yanlarında istihdam ettikleri çobanlarının da diğer işçiler için verilen teşvikler çerçevesinde, sigorta primlerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sosyal güvenlik sorunlarının çözümü için yetiştiricilerin ödenmemiş sigorta prim borçlarıyla henüz vadesi gelmemiş sigorta prim tahakkuklarının ödenmesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Ziraat Bankası tarafından faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Bu ve benzeri sorunların çözüme kavuşturulması çoban sıkıntısının had safhada olduğu günümüzde oldukça önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.