Çiftçilerin makine ve ekipmanları denetlendi

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde hibe sözleşmesi imzalayarak makine ve ekipman hibelerinden yararlanan çiftçilerin makine ve ekipmanları kontrol edildi. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, makine ve ekipmanlar kontrol edildi.

Başvuru döneminde hibe sözleşmesi imzalayarak makine ve ekipman hibelerinden yararlanan çiftçilerin makine ve ekipmanları kontrol edildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili 2021-2022 başvuru döneminde hibe sözleşmesi imzalayarak makine ve ekipman çiftçiler denetlendi. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, makine ve ekipmanlar kontrol edildi. - MUĞLA