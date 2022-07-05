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Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor. Çiftçiler balyalar haline getirdikleri buğday, mercimek ve arpa samanını büyük şehirlere gönderiyor.

Kurtalan'da köylülerin kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları çadırlarda saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Kurtalan'da çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor. Yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza eden çiftçiler, kışın da hayvanlarını besliyor. Çiftçiler, kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza edip, elekten geçirilen samanların üzerini çadırlarla koruyarak kışa hazır hale getiriyor. Kışın hayvancılığın zor olduğunu belirten Cengiz Atak adlı çiftçi, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi.

Daha çok saman balyalarını büyük şehirlere gönderdiklerini söyleyen Atak, "Bu samanı balya yapıp kışın hayvanlara veriyoruz. Bu balyaları Siirt, Erzurum, Trabzon ve İstanbul'a kadar gönderiyoruz. Bu şekilde yapıp değerlendiriyoruz. Şu an piyasa belli olmadı, mercimek samanı 2 buçuk TL, beyaz saman da 600 kuruş diyorlar. Burada 150 ton mercimek samanı, 300 ton arpa samanı var. Buğday samanına da devam etmekteyiz" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurtalan Siirt Ekonomi Haberler

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