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Çiftçilerin arpa hasadı Bayat'ta başladı

Çiftçilerin arpa hasadı Bayat'ta başladı

Ekonomi Haberleri

Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçilerin arpa hasadı başladı. İlk hasat Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak'ın tarlasında yapıldı. Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Çorum'da ilk arpa hasadının Bayat ilçesinde yapıldığını söyledi.

Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçilerin arpa hasadı başladı.

Sonbaharda ektikleri tohumları binbir emekle yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

İlçede ilk arpa hasadı, Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak'ın tarlasında yapıldı.

Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Çorum'da ilk arpa hasadının Bayat ilçesinde yapıldığını söyledi.

Aşağı Emirhalil köyünde çiftçilerin hasat için tarlaya girdiğini belirten Yıldırım, "13 dönümlük tarladan 5 bin 600 kilogram arpa elde ettik. Ülkemiz çiftçileri için hasat mevsiminin bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Murat Topal - Ekonomi

Çorum Ekonomi Haberler

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