Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi devam ediyor.

Proje çerçevesinde boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı (ekim nöbeti) ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak hedefleniyor. Proje de Iğdır Tuzluca ilçesinde iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerinin üretimini geliştirmek için yüzde 75 hibe destekli tohumların dağıtımı gerçekleştirildi.

Çiftçilere 10 ton Koçbaşı çeşidi nohut tohumu ve 4,5 ton Altın çeşidi Kuru Fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken, projenin yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i de çiftçiler tarafından karşılanıyor.

Proje çerçevesinde 800 dekar alana nohut ve 360 dekar alana kuru fasulye ekilmesi planlanıyor. Ekilecek olan bu alanlardan yaklaşık 200 ton nohut, 108 ton kuru fasulye elde edilmesi beklenmekte hedeflenirken projeden 200 çiftçinin faydalanması bekleniliyor. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi