Çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı Ekonomi Haberleri Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı. 1500 dekar araziye ekilecek olan 50 torba kanola tohumundan 2 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniliyor. Tohum dağıtımına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Tarım İlçe Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Bilecik Bozüyük Ekonomi Haberler

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