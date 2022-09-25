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Çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı.

1500 dekar araziye ekilecek olan 50 torba kanola tohumundan 2 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniliyor. Tohum dağıtımına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Tarım İlçe Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Bilecik Bozüyük Ekonomi Haberler

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