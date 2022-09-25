Çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yapan 25 kişiye kanola tohumu dağıtıldı.
1500 dekar araziye ekilecek olan 50 torba kanola tohumundan 2 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniliyor. Tohum dağıtımına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Tarım İlçe Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi