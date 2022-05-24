Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan proje ile Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çeltik üreticilerine sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan proje ile Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çeltik üreticilerine sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakanlıkça kabul edilen ' Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi' hayata geçirildi. Çeltik üretimini geliştirme projesi ile üreticilerin yüksek verimli ekim yapmalarını amaçladıklarını belirten 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "İlçemizde çeltik üretimi yapan çiftçilerimizin kaliteli ve yüksek randımanlı ekim yapmalarını amaçlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı bereketli sezon geçirmelerini dileriz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

19 Mayıs, Samsun, Çeltik, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title