- Çiftçilere hasat öncesi ustasından kritik uyarı

5 bin liraya bakım yaptırmayan çiftçilere 200 bin lira masraf çıkabilir

Harman öncesi bakımı yapılmayan traktörler cep yakabiliyor

Bakım müdürü Gürcan Erem:

"Eski traktörlerde 60 bin liraya yakın revizyon malzemesi ve işçiliği alıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de traktör bakımı yapan Gürcan Erem, harman döneminde araçların aksamlarının kontrol edilmediği takdirde 60 bin liradan 200 bin liraya kadar masraf çıkabileceği konusunda uyardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftçilerin harman dönemi yavaş yavaş başladı. Bu dönemde tarım işleri yoğunlaşan çiftçiler en çok kullandıkları aracı ise traktörleri. Yük taşımak ve toprağı işlemek için kullanılan traktörlerin ağır işlerde kullanılıyor. Bu yoğun iş temposu öncesi yapılacak bakımlar traktörün ömrünü uzatırken, çiftçinin de cebini koruyor. Bakım yapılamadan girilen hasat döneminde mekanik akşamlarda çıkabilecek problemler 60 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşlerinin yarıda kalmamasının isteyen ve masraftan kaçınmak isteyen çiftçiler son günlerde traktörlerine periyodik bakımlar yaptırıyor. 5 bin liradan başlayan bakımları uzmanlar şiddetle öneriyor.

"Maliyetler 60 bin lirayla başlar, 200 bin liraya kadar gider"

Harman dönemine yavaş girilmesiyle bir takım uyarılarda bulunan bakımı yapan bir işletmenin servis bakım müdürü Gürcan Erem, "Periyodik bakımlarını yaptırmaları şart zaten ve bunu doğru malzemeyle yapmalı. Yani piyasada bir sürü malzeme var ama bizim tavsiyemiz orijinal malzemeyle zamanında bakımlarının yapılması. Motorlarda problem olur, hararet sıkıntıları çıkabilir, hidrolik kısımlarında yapılması yağ filtreleri değişmesi, hidrolikleri çalışmaması en büyük sıkıntı olur. Zaten onların işi sadece hidrolikle. Yaklaşık olarak yeni traktörlerde diyeyim ben eski traktörlerde çok fazla tutmaz ama yeni traktörlerde. Bakımlar 5 bin ile 7 bin TL arasında tutuyor. Hasarlarda maliyetleri 60 bin lirayla başlar, 200 bin liraya kadar gider. Çünkü biz eski traktörlerde 60 bin liraya yakın revizyon malzemesi ve işçiliği alıyoruz. Yani bakımlarını tam olarak yaptırmayan doğru malzemeyle yaptırmayan insanların tam iş zamanı problem yaşadığını gördük" diye konuştu.

"Bu problemler bir günde bir saatte 5 saatte çözülemiyor"

Problemlerin kısa sürede çözülemediğinin altını çizen Gürcan Erem, zaman kaybı yaşan çiftlilerin işlerinin de yarıda kaldığını aksadığını belirtti. Konuyla ilgili Erem, "Bu problemler bir günde bir saatte 5 saatte çözülemiyor bazen birkaç gün sürebiliyor. Bu da tam o iş zamanında onlar için çok büyük problem. Hava filtrelerinin yedekli kullanmalarını tavsiye ediyorum. Günde en az 2 bazen 3 yedek bulundu dursunlar. Çünkü yapıtlarına da çok büyük zarar olacak filtrelerin tıkanmasına motora da büyük zararı var. Sıcaklarda yapabilecek çok fazla bir şey yok yani motorun eğer soğutma sistemi doğru çalışıyorsa problem yaşamazlar" dedi.