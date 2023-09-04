Çiftçilere Anız Yakma Uyarısı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı, çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Anız yakmanın toprak üzerindeki zararlarına dikkat çekilen açıklamada, bu eylemin hem kanunen suç olduğu hem de canlıların hayatına son verdiği vurgulandı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çiftçiler anız yakılmaması konusunda uyarıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada anız yakmanın toprak üzerindeki zararlarına dikkat çekilerek, "Anız yakmak kanunen suç olmakla birlikte, aynı zamanda bir çok canlının da hayatına son vermektedir. Ayrıca topraklarımızın verimliliğini bitirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR