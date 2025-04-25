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Çiftçilere 6,6 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 6,6 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek ödemeleri arasında mazot-gübre, kırsal kalkınma, hububat ve tohum kullanımı destekleri yer alıyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Buna göre; toplam 6 milyar 669 milyon 644 bin TL tutarındaki destek ödemeleri kapsamında mazot-gübre desteği 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği 13 milyon 604 bin 105 TL, hububat desteği 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği 6 milyon 77 bin 957 TL çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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