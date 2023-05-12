Çiftçilere 430 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesinin, bugün itibariyle çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesinin, bugün itibariyle çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Bakan Kirişci, 407 milyon 840 bin 810 TL 'Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği', 14 milyon 690 bin 468 TL 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği', 8 milyon 58 bin 450 TL 'Afet Bölgesi İlan Edilen İllerdeki Yetiştiricilere Yem Desteği' ödemesi de yapıldığını açıkladı.