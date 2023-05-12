Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çiftçilere 430 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Çiftçilere 430 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Ekonomi Haberleri

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesinin, bugün itibariyle çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesinin, bugün itibariyle çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Bakan Kirişci, 407 milyon 840 bin 810 TL 'Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği', 14 milyon 690 bin 468 TL 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği', 8 milyon 58 bin 450 TL 'Afet Bölgesi İlan Edilen İllerdeki Yetiştiricilere Yem Desteği' ödemesi de yapıldığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Twitter Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title