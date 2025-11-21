Çiftçilere 331 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 331 milyon 664 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerimiz devam ediyor. 331 milyon 664 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.