Çiftçilere 3,4 Milyar TL Destek Ödemesi Yatırıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL destek ödemesi yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum' dedi.