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Çiftçilere 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Ekonomi Haberleri

Çiftçilere 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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