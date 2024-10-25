Çiftçilere 149 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 148 milyon 767 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 694 bin 88 lira Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi, 333 bin 695 lira Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi ve 44 bin 217 lira Sertifikalı Tohum Üretim Desteği olmak üzere toplam 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı bildirildi.