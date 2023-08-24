Çiftçiler, mısır fiyatlarına tepki gösterdi

Osmaniye'de tüccar Mehmet Buğra Ulu, açıklanan mısır fiyatlarına tepki göstererek, "Buradan Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Yüzde 5 mısıra fiyat farkı gerçekten bir çiftçimize söylemeye utanıyoruz. Buradan tekrardan haykırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Tarım Bakanım, bakın bu çiftçinin mısırı, bu bizim mısırımız, üretenin mısırı, benim şahsen çiftçi hesap görmeye geldiğinde yüzüm kızarıyor. Çiftçi çok zor durumda" dedi.

Mısır fiyatlarının açıklanmasının ardından, vatandaş açıklanan fiyata tepki gösteriyor. Osmaniye'de çiftçilik yapan ve aynı zamanda tüccar olan Mehmet Buğra Uluğ, açıklanan mısır fiyatına tepki gösterdi. Fiyatın düşüklüğünden yakınan Uluğ şunları söyledi:

"Biz bu bölgede 2003 yılından beri aynı zamanda üreten ve aynı zamanda mısır alım satımı yapan çiftçiye hizmet verebilen bir firmayız. Dün Sayın Tarım Bakanımızın açıklamış olduğu mısır fiyatıyla ilgili çiftçilerimiz çok zor durumda olduğunu dile getirmek için buradan Sayın Tarım Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmekteyiz. Malum gördüğünüz gibi şu an bu mısırlar çiftçilerimizindir. Buraya döküp fişlerini alıp gittiler. Bir umut için bir umut besleyerek. Bizim beklentimiz TMO'dan fiyatlarımızın 8 lira civarında olmasıydı. Bizler de ürettik, bizler de kazanırız diye mısırlarını bizlere teslim edip gittiler. Ama şu anda hiçbir çiftçimiz gelip de bir defa hesap görmedi. Buradan Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Yüzde 5 mısıra fiyat farkı gerçekten bir çiftçimize söylemeye utanıyoruz. Ben de çiftçiyim biz de çiftçiyiz, biz de üretiyoruz. Dedemizden, atamızdan bu yana çiftçilik yapıyoruz. Ama Çukurova şu anda yanıyor. Afet, vurdu bizi, bir yandan. Fiyatlar verim yok çiftçi çok zor durumda. Buradan tekrardan haykırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Tarım Bakanım, bakın bu çiftçinin mısırı, bu bizim mısırımız, üretenin mısırı, ben şahsen çiftçi hesap görmeye geldiğinde yüzüm kızarıyor. Bir tüccar olarak. Bizi lütfen fabrikacıların eline bırakmayın boğmayın. Devletimiz olarak bizlere sahip çıkmanızı bekliyoruz. Buradan tüm çiftçilerim ve kendim çiftçi olarak sizlere sesleniyorum. Bir an önce tekrardan fiyat uzatması yapıp biz de sizler gibi çiftçimizin yanında olmasını istiyoruz."