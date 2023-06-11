Çiftçiler Lapseki'de arpa hasadına başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

Lapseki ilçesinde döver biçerler arpa tarlalarını hasat ediyor. Hasada katılan Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, yaptığı açıklamada, çiftçilerin alın terinin karşılığını almaya başladığını söyledi.

Bu yıl arpada yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Sevim, "Verimin geçtiğimiz yıla göre verimin yüzde 20 daha fazla olduğu görünüyor. Çiftçilerimizin memnun olacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Sürekli araziyi geziyoruz. Yaptığımız incelemelerde verim her bölgede güzel." diye konuştu.