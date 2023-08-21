Çiftçiler, hasat dönemi başlayan mısır fiyatının açıklanmasını bekliyor

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmaniye Ziraat Odası (OZO) Başkanı Bahadır Sezgin, hasat dönemi başlayan mısır fiyatının açıklanması gerektiğini söyledi.

OsmaniyeZiraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bahadır Sezgin Başkanlığında, ilçe oda başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Bahadır Sezgin, toplantısın, hasadına başlanan mısır konusunda çiftçilerin talep ve beklentilerini dile getirmek, ilgili makamlara ulaştırmak için düzenlendiğini ifade etti. Başkan Sezgin, Osmaniye ve bölgede, çiftçilerin yoğun olarak üretimini yaptığı mısırın her hasat döneminde olduğu gibi, bu sezonda da dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kaldığını, üretim sezonu boyunca fark edilmeyen, bu doğal afet zararının hasatta verim kaybı ile ortaya çıkmakta olduğunu belirtti.

FİYAT BELİRSİZLİĞİ ÇİFTÇİYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Başkan Sezgin, Mısırın tozlaşma dönemine denk gelen bu doğal afetler, mısır koçanlarında yüzde 25-30 oranında dane noksanlığına yol açmıştır. Buda yüzde 25-30 verim eksikliği anlamına gelmektedir. Hasat edilmeye başlanılan mısırda piyasada oluşan fiyat belirsizliği, geçmiş yıllarda da çiftçimizi zor durumda bırakmış ve ürünlerini zararına satmak zorunda kalmışlardır. Önceki yıllarda yaşanmış olan mağduriyetler ile tekrar karşılaşmak istemeyen çiftçilerimiz, bir an önce mısır fiyatlarının açıklanmasını beklemektedir dedi.