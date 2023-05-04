Çiftçiler farklı ürünlere yöneliyor: Buğday yerine enginar ekiyorlar

Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahalle Muhtarı Cafer Bülbül, geçen yıl buğdaydan kazandığı paranın bu yıl buğday ekmeye yetmediğinden yakındı. Bülbül, "Geçtiğimiz sene ektiğimiz buğdaydan randıman ve para kazanamadım. 15 dönüm buğday ekmiştim, 32 bin lira para aldım. Bunun 15 bin lirası cebimden çıkan para. Bunların içerisinde tarla parası, gübre parası, tohum parası, biçer döver parası bunlar cebimden çıkan para. Geriye kalan 17 bin lirayı bu cebime koydum. Bu parayla buğday ekemiyorum. Enginar ekmeye karar verdim" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahalle Muhtarı Cafer Bülbül, geçen yıl buğdaydan kazandığı paranın bu yıl buğday ekmeye yetmediğinden yakındı. Bülbül, "Geçtiğimiz sene ektiğimiz buğdaydan randıman ve para kazanamadım. 15 dönüm buğday ekmiştim, 32 bin lira para aldım. Bunun 15 bin lirası cebimden çıkan para. Bunların içerisinde tarla parası, gübre parası, tohum parası, biçer döver parası bunlar cebimden çıkan para. Geriye kalan 17 bin lirayı bu cebime koydum. Bu parayla buğday ekemiyorum. Enginar ekmeye karar verdim" dedi.

Geçen yıl sattığı üründen kazandığı para bu yıl aynı ürünü ekmeye yetmeyen çiftçiler farklı ürünlere yönelerek çözüm bulmaya çalışıyor. Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahalle Muhtarı Cafer Bülbül de, geçen yıl buğdaydan kazandığı paranın bu yıl aynı ürünü ekmek için yapacağı masrafı karşılamadığını ifade etti.

"BU PARAYLA BUĞDAY EKEMİYORDUM"

Cafer Bülbül şunları söyledi:

"Çiftçilikte hep bir arayış içerisindeyiz. Geçtiğimiz sene ektiğimiz buğdaydan randıman ve para kazanamadım. 15 dönüm buğday ekmiştim, 32 bin lira para aldım. Bunun 15 bin lirası cebimden çıkan para. Bunların içerisinde tarla parası, gübre parası, tohum parası, biçer döver parası bunlar cebimden çıkan para. Geriye kalan 17 bin lirayı bu cebime koydum. Bu parayla buğday ekemiyorum. Enginar ekmeye karar verdim. Araştırmalarım sonucu ektiğim enginar İspanyol 106 diye bir enginar cinsi buldum. Bunun şartlarını ve ekilme ile ilgili bilgilerini araştırdım. Diğer ekilen sakız ve Bayrampaşa enginarlarına göre 5 yılda alınan enginarı bunlardan bir yılda alabiliyorsunuz. Sakız ve Bayrampaşa enginarı yılda 4-5 tane yaparken bu diktiğimiz enginar bakımına ve yerine göre 20-30- 40'a kadar çıkabiliyor, tabii ki bu enginarın bakımına göre değişiyor. Yani ortalama 20 kadar alabiliyoruz.

"ENGİNAR MASRAFLI BİR İŞ"

Enginar masraflı bir iş. Ben 16 dönüm 12 bin kök enginar ektim, bana şu ana kadar maliyeti 160 bin lirayı buldu. Enginar gübreyi seven bir mahsul. Çapası, ara sürümü, ilaçlanması, bayağı masraflı bir iş. İnşallah ekonomi düzelir de biz de bu enginardan para kazanabiliriz. Türkiye'de 12 ay boyunca tek ekilebilen bir enginar ve Soma ve çevresinin havası müsait diye öğrendim. Enginar kendi arasında sınıflara ayrılıyor. Çanak enginar, dolmalık enginar, kalp enginar var. Ben buraya 12 bin kök enginar ektim. Ben buradan 200-220 bin tane enginar alırım diye düşünüyorum.

"PAZAR DURUMU NET OLARAK BELLİ DEĞİL"

Şu anda pazarlarda 10 lira 12 liraya satılıyor. Cinslerine göre değişiyor. Bizim tarlada satacağımız şu andaki enginarın pazar durumu net olarak belli değil. Ben şu anda birkaç yerden teklif aldım 4 lira ile 5 lira arasında. Zaman ne olacak belli değil daha bunun hasatına 10 gün kadar bir süre var, o zamana kadar bekleyip göreceğiz."