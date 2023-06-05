Osmaniye'nin 13 çiftçisine Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 100 hibe verilerek toplam 32,5 dekar çilek bahçesi demonstrasyonları kuruldu. Üreticiler, yetiştirdikleri çileklerin satışını yaparak hem kendi hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Çiftçiler devlet destekli çilek bahçesi kurup üretime geçti

OSMANİYE - Osmaniye'nin 13 çiftçiye yüzde 100 hibe verilerek çilek tarlası kuruldu. Üreticiler, yetiştirdikleri çileklerin satışını yaparak hem kendi hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde her bir çiftçiye 2,5 dekar olmak üzere toplam 13 yatırımcıya 32,5 dekar çilek bahçesi demonstrasyonları kuruldu. Bahçe'de 6 çiftçi, Düziçi'nde 5 çiftçi ve Hasanbeyli'de 2 çiftçinin yararlandığı çilek bahçesi tesisi demonstrasyonunun toplam bütçesinin 796 bin 250 TL olduğu kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, çerçevesinde sedde yapımı, malçlama, damlama sulama sistemi kurulumu ve fide maliyetinin tamamının hibe desteği ile karşılandığını söyledi.

İlmeç, "Fide dikimi çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Çilek bahçeleri 600 rakım ve üzeri köylerimizde kurulmuştur" dedi.

Çilek bitkisinin, çok geniş ekolojik şartlara uyum sağladığından 76 ülkede ticari olarak üretimi yapılan bir tarımsal ürün olduğunu belirten Müdür İlmeç, "Üretim miktarı her geçen gün artan bir ürün olması yanında, ilk yıldan itibaren meyve vermeye başlaması, değişik yetiştirme teknikleriyle yıl boyu üretiminin mümkün olması çilek yetiştiriciliğine sürekli bir ilginin olmasını sağlamaktadır. Türkiye uluslararası pazarda çilek ihraç eden ülkeler arasında yer almaktadır. Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerimizde açık tarla üretim tekniği ile üretilmekte olan çilek, kıyı kesimlerde çilek üretim sezonunun bitmesinden sonra orta ve geç turfanda olarak taze meyve şeklinde pazara sunulmaktadır. Üretilen çilek Osmaniye pazarında yoğun rağbet görmektedir" diye konuştu.

Bahçe İlçesi Örencik Köyü'nde projeden faydalanan Çiftçi Adnan Canlı "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinden faydalandım. 3 dekar alana çilek diktim, çok verimli çok güzel oldular. Perakende olarak satmaktayım. Katma değeri yüksek bir ürün. İlçemizde aynı proje çerçevesinde Pazar yeri yapıldı ve orda da satış yapmaktayım. Buradaki Pazar yerimiz de çok güzel oldu. Para kazanıyoruz, bizim için çok önemli ve değerli bir proje. Başarıya ulaşmasını itiyoruz. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aynı projeden yararlanıp çilek bahçesi oluşturan çiftçi Zehra Canöz ise "Yüzde 100 hibe desteğiyle çilek bahçemizi kurduk. Buradan elde ettiğimiz ürünlerimizi perakende ve pazar yerimizde satıp geçimimizi sağlamaktayız. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"şeklinde konuştu.