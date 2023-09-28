Çiftçi ve Üretici Tarım Teknolojileri buluşması Aydın'da gerçekleştirildi

Tarımsal üretimde dünyanın en büyük sorunlarının başında yer alan ikim değişikliği, azalan su kaynakları ve tarımda verimlilik konusu Aydın'da düzenlenen 'Çiftçi ve Üretici Tarım Teknolojileri' buluşması ile masaya yatırıldı. Toplantının açılışında konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gelişen teknoloji ile artık yapay zeka ve akıllı dijital sistemleri kullanarak kaynakların daha verimli kullanılarak tarımda verimliliğin artırılabileceğini söyledi.

Aydın Ticaret Borsası Salonu'nda gerçekleştirilen 'Tarım Teknolojileri Buluşması' saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Fevzi Çondur, "Yeni nesil teknolojiler, tarım alanında çiftçilerin işini kolaylaştıran pek çok yenilik ortaya koymaktadır. Sulamadan ilaçlamaya, gübrelemeden hasada birçok konuda yapay zeka ve akıllı dijital sistemlerle verimlilik artarken, aynı zamanda tasarruf da sağlanmaktadır. Bu nedenle de tarımsal üretimde teknolojiye ve teknolojinin olumlu getirilerine ihtiyaç vardır. Kırsal kesimdeki yeni nesil iş gücünün ve yeni nesil üreticilerin tarıma ilgisini arttıran dijital tarım teknolojileri, geleneksel tarımın günümüz teknolojisiyle yeniden canlanabilmesini destekleyici etkiler oluşturmaktadır. Aynı zamanda tarımsal teknoloji kullanımı, tarımda sürdürülebilirliği de sağlamaktadır" diyerek düzenlenen etkinliğin verimli geçmesini diledi.

"Tarımı etkileyen faktörlerden birisi de iklim değişikliğidir"

İklim değişikliklerinin tarımı direkt etkileyen faktörlerden bir tanesi olduğun kaydeden Çondur, "Özellikle de son zamanlarda yaşanılan kuraklık. Aydın özeline bakarsak ciddi anlamda su kaynaklarımızda azalma var. Artık kısıtlı ve sonsuz kaynaklara da sahip değiliz. Bu kaynakların en verimli şekilde kullanımı için teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle bitkinin istediği su miktarı ve zamanında verilmesi artık teknoloji sayesinde takip edilebiliyor. Amacımız iklimsel değişikliklerden teknolojinin yardımı ile en az hasar ile etkilenmek. Verimliliği arttırmak da çok önemli. Bu sadece bitkinin su ihtiyacı veya kuraklıkla ilgili bir husus değil. Hastalıklarla mücadelede uydu görüntüleri bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Toprak işlemeden, ekime, hastalıklarla mücadeleden, sulamadan hasada kadar ürünün yetiştiği her evrede teknoloji kullanımı artık standart hal aldı. Aydın olarak biz de bunun gerisinde kalmak istemiyoruz ve bu tip projeleri önemseyerek destekliyoruz. Ülkemizde bu tip altyapı da müsait. Sadece sulama ile ilgili biraz daha geliştirmemiz gereken alt yapı sistemleri var. Yer altı suyu kullanan üreticiler, kendi elektriği ve artezyeni olanlar artık bu teknolojileri kullanabiliyorlar. Aynı zamanda da kapalı sistem devreye girdiğinde de o bölgenin üreticileri de faydalanacak" ifadelerini kullandı.

"160 milyon TL'nin üzerinde gelir desteği verildi"

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Aydın ilinde 160 milyon TL'nin üzerinde gelir desteği verildiğini ifade ederek, "2006 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığımızca doğal kaynakların korunması, kırsalda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayinin entegrasyonunun sağlanması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amacı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yürütülmektedir. Program çerçevesinde de Aydın özelinde bu zamana kadar 160 milyon TL'nin üzerinde gelir desteği verilmiştir. Bakanlığımız tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'ni (TUCSAP) hayata geçirmiştir. Bugün burada 4 ana bileşen üzerine kurulu ve oldukça geniş çerçeveli bir proje olan TUCSAP ve projenin alt bileşenlerinden dijital iklim akıllı tarım teknolojileri çerçevesinde bir aradayız. Yaşadığımız süreç tarımda maliyetlerin ve çevreye olumsuz etkilerin azalması, doğru ve zamanında karar alma, kaynakların verimli kullanılması, birçok detayı beraberinde getiren tarımda teknoloji kullanımının bir gerekliliğe dönüştüğünü göstermektedir. Bakanlığımızca yürütülen TUCSAP projesi de pek çok tarım ürünü ile dünyada ilk sıralarda yer alan ülkemiz ve ilimizin iklim dostu yaklaşımdan ve teknolojik imkanları kullanarak tarımsal gücünü daha üst seviyeye çıkartacağı inancını taşıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından verilen arada katılımcılar firma stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alırken, program gün boyu gerçekleştirilen çeşitli sunumlar ile sona erdi.

Çiftçi ve Üretici Tarım Teknolojileri Aydın Buluşması'na; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler başta olmak üzer, çeşitli ilçelerin ziraat odası başkanları, ilçe tarım müdürleri, muhtarlar, üreticiler ve firma temsilcileri katıldı. - AYDIN