Çiftçi, tarlasına koyun ve tavuk gezdirerek doğal gübreleme yöntemi buldu

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlasına ektiği buğdaya yeteri kadar gübre atamayan çiftçi Ali Kocamanoğlu, çözümü tarlasında koyun ve tavuk gezdirerek doğal gübreleme yönteminde buldu. Kocamanoğlu, "Maddi durumumuz kötü olduğu için, normalde benim burası 10 dönüm buraya 5 torba toprak gübresi atılması lazımdı, 2 torba atabildim. Doğal olarak alternatif yollara başvuru yaptık. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum ondan dolayı onları da günlük 2 saat gezdiriyorum onların gübresi ile tarlamıza zibil dağıtıyoruz yani koyunlarla, ayrıca tavuk var" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde çiftçilik yapan Ali Kocamanoğlu, 10 dönüm tarlasına buğday ekti. Gübre fiyatlarının artmasından dolayı imkanı olmadığı için tarlasına 5 torba gübre yerine 2 torba gübre atabildi. Yarısı gübresiz kalan tarlasında ise koyun ve tavuk gezdirerek doğal gübrelemeye çalışıyor.

"HAYVAN GÜBRESİ İLE MAHSULÜ ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Kocamanoğlu şunları söyledi:

"Buğday ekim zamanı geldi. Dün 10 dönüm tarlamıza buğdayımızı ektik. Maddi durumumuz kötü olduğu için, normalde benim burası 10 dönüm buraya 5 torba toprak gübresi atılması lazımdı 2 torba atabildim. Doğal olarak alternatif yollara başvuru yaptık. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum ondan dolayı onları da günlük 2 saat gezdiriyorum onların gübresi ile tarlamıza zibil dağıtıyoruz yani koyunlarla, ayrıca tavuk var. Küçükbaş hayvanlarımı tarlada gezdiriyorum bu sene yeni ektiğim için zaten zarar vermiyorlar. Böyle bir çözüm buldum, düşündüm taşındım. Gübre çok pahalı bin lira diyorlar torbasına. Doğal olarak hayvan gübresi ile mahsulü çıkarmayı düşünüyorum. Tarlanın yarısını zaten 2 torba gübre atabildim gübreli, yarısı da gübresiz. Koyunların gübresiyle Allah ne verirse seneye de onu biçeceğiz. Bu sene tarla son yani. Bir daha da tarla ekemeyiz büyük bir ihtimalle böyle giderse. Ayrıca bunun yanında küçükbaş hayvanlarım var hayvancılıkta bitmiş durumda yem alamıyoruz. Seneye dişili erkekli fark etmeksizin hepsini satacağım. Hayvancılığı da bitireceğim, çiftçiliği de bitireceğim. Zaten bu sene son bitti çiftçilik."