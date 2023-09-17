Çiftçi, mısır ürünlerinin alınması için yetkililere çağrıda bulundu

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Kasımcan köyünde mısır üreten çiftçi Aslan Turan, mısırların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmaya başlaması gerektiğini belirterek, yetkililere seslendi. Turan, "Saygıdeğer Tarım Bakanım, Cumhurbaşkanım çiftçinin yanında daima oldunuz. Benim sesimi duyarsanız sevinirim. Ben bunu kime satacağım? Ben bu ürünümü biçtiğim zaman topladığım zaman satacak bir yer bulamıyorum. Benim ve benim gibi mısır eken vatandaşları birkaç tane tüccarın avucuna bırakmayın" dedi.

Iğdır'ın Kasımcan köyünde mısır üreten çiftçi Aslan Turan, üretilen mısırların Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlaması gerektiğini söyledi. Ofis alıma başlasa da randevu bulmakta zorluk yaşandığını belirten Turan, yetkililere çağrıda bulundu. Turan, şunları dedi:

"TARIM BAKANIM, CUMHURBAŞKANIM ÇİFTÇİNİN YANINDA DAİMA OLDUNUZ. BENİM SESİMİ DUYARSANIZ SEVİNİRİM. BEN BUNU KİME SATACAĞIM?"

"Babadan devraldığım toprakları ben işletiyorum. Bizim bölgede çiftçi olarak; buğday, patates ve biber ekiyoruz son dönemlerde. Mısırlarımız çok verimli. Mükemmel bir verimimiz var. Tabii ki bunun bir maliyeti de var, dönüm başına 4 bin maliyeti var. Ben bir vatandaş olarak yetkililere sesleniyorum; saygıdeğer büyüklerimiz, saygıdeğer Tarım Bakanım, Cumhurbaşkanım çiftçinin yanında daima oldunuz. Benim sesimi duyarsanız sevinirim. Ben bunu kime satacağım? Ben bu ürünümü biçtiğim zaman topladığım zaman satacak bir yer bulamıyorum. Benim ve benim gibi mısır eken vatandaşları birkaç tane tüccarın avucuna bırakmayın. Bizler mağdur olacağız.

"BİZLERİN SESİNİ DUYUN"

Sulama Birliği'nin paralarını ödeyemeyeceğiz; gübre alamayacağız. Ziraat Bankası'nın borcunu ödeyemeyeceğiz; kapıma icra gelecek. Ben bu ürünü değerlendiremesem, satamasam mağdur olacağım. Mısırı alacak bir yer yok, ofis de açılmamış. Açıldığı zaman bizlere mesaj geliyor. Ona da randevu bulamıyoruz. Burada nem oranı olmadığı için elimde kalacak mecburen bunu tüccara satmak zorunda kalacağız. Söylentilere göre tüccarlar şu an 5 bin TL'den bahsediyor. 5 bin TL neredeyse maliyeti. Hal böyle olunca kara kara düşünüyorum. Benim gibi binlerce çiftçinin sitemini bilerek dile getiriyorum. Bizlerin sesini duyun.

"TEK ÇÖZÜM OFİSİN ERKEN AÇILMASI VE ÜRÜNÜMÜZÜ ALMASINI İSTİYORUZ"

Tek çözüm ofisin erken açılması ve ürünümüzü almasını istiyoruz. Gübreyi 550 liradan aldık. Ekecek dönem geldi. Artık 800-900 lira oldu. Bugün bir mazot almaya kalkıştım. Üretimin olmadığı yerde tüketim de olmaz. Çünkü ben domates biber ekmesem o insanlar tüketemez. Mağdur olacaklar, bizler de mağdur olacağız. Üzülerek söylüyorum sofralarımıza gelen yağ bundan oluşmaktadır. Ben bunu üretmesem sen yağ bulamayacaksın. Sen yağ bulamadığın zaman da evinde de yemek pişiremeyeceksin. Bu halkımızın sorunu ve derdidir. "