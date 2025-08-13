Çiftçi, Mısır Satışında Dolandırıldığını İddia Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Anka Lidaş ve Yıldırım Agro isimli deponun sahibi Sema Yıldırım'ın kendisinden aldığı bin 791 ton 130 kilo mısırın 970 tonunun ödemesini yapmadığını iddia eden çiftçi Abdulkadir Nerede, zararının 11 milyon liranın üstünde olduğunu söyledi.

Bismil ilçesinden çiftçi Abdulkadir Nerede, 2020 yılında, Sema Yıldırım'ın Yıldırım Lidaş olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesinden kendini tanıtıp, elemanlarıyla Bismil'e geldiklerini söyledi. Esnaf ve komisyonculuk yaptıklarını belirten Nerede, "Yanıma geldiler, 'Yıldırım Lidaş'ın sahibiyim' Sema Yıldırım olarak kendini tanıttı. 'Mermer Mahallesi'nde faaliyet gösteren Lidaş'ım var. Burayı açmışım, mısır alımı yapıyorum' dedi. Memleketimiz de her taraf Lidaş olmuş. Devlet güvencesi altında kendisine mısır gönderdim. Gönderdiğim mısır bin 791 ton. Mısırı benden aldığı gibi Lidaş'a döküyor, akşamı veya sabahı o mısırı doldurup satıyor" dedi.

"Binlerce çiftçiyi mağdur edecekti"

Aradan bir hafta geçtiğini, bunu öğrendiğinde arayarak söylediğini ifade eden Nerede, "'Eski mısırımız var, o malımızı satıyoruz, bu sizin malınız değil' dedi. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) istedi. ÇKS'mizi vereceğiz para hesabımıza geçecek. Bir miktar parayı hesabımıza attı. 'Gerisini elden vereceğiz' dedi. Hani bizim ÇKS'mizi yapacaktın, bu devlet güvencesindedir, Lidaş'tır dedik. 'Şu an lisans almamda bir problem çıkmış' dedi. Bana 'ben lisans almışım' dedi, dolandırdı, kaçtı gitti. Bazen diyorum iyi ki ben idim. Yoksa burada binlerce çiftçiyi mağdur edecekti. Bin 791 bin 130 kilo mısır götürdüler, bir miktarının parasını verdiler. 790 tonu alıp götürdüler, parasını vermediler" diye konuştu.

"Bunu savcılığa bildirdim. Dolandırıcılıktan dosya açıldı. Dosya, Diyarbakır'a gitti, sonra Bismil'e geri geldi. Tekrar gitti, tekrar geldi. Yetersiz delilden yine Bismil'de" diyen Nerede, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Nerede, "Bu süre zarfında traktörlerimi, evimi, dükkanımı, arabamı sattım. 3 çocuk okutuyordum, zaman zaman üniversitede mağdur durumda kaldılar. Beni çok mağdur ettiler, hala giderilmedi. Müfettiş geldi, derdimizi ona anlattık. Ben tek mağdur değilim. Orada çalışanlar var, inşaatında mağdur olan kalıpçı, elektrikçi. Orada çalışan herkes mağdur olmuş. Bunları sonradan duydum. Şu an aşağı yukarı o mısırım 11 milyon liranın üstünde. Şu anın parasıyla. Ticaretimden zarar ettim, 4-5 senedir mal alıp satamıyorum. Türkiye'nin ekonomik şartlarında baktığımız zaman 35-40 milyon zararım var" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR