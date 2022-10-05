Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı. Bakanlık tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ekonomi Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık Eylül Ekonomi Haberler

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