Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Üretim Yılı Kayıt Yenileme Başvuruları Başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvurularının 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvurularının 1 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başlıyor. ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılabilecek" denildi.