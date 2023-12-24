Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşırken üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günü de çalışıyor. 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde ÇKS kaydı yaptırmak isteyen üreticilere hizmet verecek.

Yönetmeliğe göre 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2 Ocak 2024' te sona erecek. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. İlçelerde bulunan ziraat odaları ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri de cumartesi ve pazar günlerinde açık. Kaydını yaptırmak isteyen üreticilere görevliler hizmet verecek. Aynı sebeple İlçe tarım ve Orman Müdürlükleri 30-31 Aralık tarihlerinde de açık olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne hafta sonu kayıt yaptırmak için gelen üreticiler görevli personelin yönlendirmesi ile dosyalarını teslim ederek kayıtlarını yaptırdı. Uygulamadan memnun olduklarını belirten üreticiler, şimdiye kadar farklı sebeplerle ÇKS kaydını yaptıramadıklarını hafta sonu mesaisi olduğunu duyunca ÇKS kaydı için geldiklerini ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, "2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz de ÇKS' ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde de ÇKS kaydını yaptırmak isteyen üreticilerimiz için açık olacaktır. " dedi. Kökçüoğlu, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirterek "Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip, bununla ilgili prosedürleri tamamlayarak ve bu arazileri kayıt ettirebilecek." şeklinde konuştu. - ADANA