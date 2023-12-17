Üye Girişi
Haberler

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşıyor. Üreticilerin, bakanlığın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi için 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını ilçe müdürlükleri ve e-devlet üzerinden 2 Ocak 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşıyor. Üreticilerin, bakanlığın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi için 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını ilçe müdürlükleri ve e-devlet üzerinden 2 Ocak 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor.

Yönetmeliğe göre 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024' te sona erecek. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, "2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz de ÇKS' ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler." dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirten Kökçüoğlu,"Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bu araziler kayıt altına alındığı andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularımız 2 Ocak 2024 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Üreticilerimiz bu tarihten önce ilçe müdürlüklerimize başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler. " şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı E-Devlet Haberler

Bakmadan Geçme

VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title