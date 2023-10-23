Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih Duyurusu

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak 2024 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurunun 2 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üreticilerin kaydolması ve kayıtlarını güncellemeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen tarımsal destekleme, teşvik ve hibe projelerine başvurabilmek, verilen düşük faizli kredilerden yaralanabilmek, TARSİM ürün sigortası yaptırabilmek için ÇKS kaydı zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarını artıracak, tüketiciye de makul fiyatlardan tarımsal ürünlerin ulaşmasını sağlayacak, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete ivme kazandıracak olan Dijital Tarım Pazarına katılabilmek için de üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor. Çiftçilerin tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için son 2024 yılı için son başvuru tarihinin 2 Ocak 2024 olduğunu hatırlatan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri çiftçilerin başvurularını muhtemel bir yoğunluk ile karşı karşıya kalmamaları için son güne bırakmadan yapmaları gerektiğini belirtti. - AYDIN