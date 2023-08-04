Çiftçi Adnan Bozkurt, Güneş Enerjisi ile Bahçesini Suluyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 200 dönüm arazisinde üretim yapan çiftçi Adnan Bozkurt, şehrin kavurucu güneşini bahçesine GES paneli kurarak enerjiye dönüştürdü, bununla da bahçesini sulamaya başladı.

İmamoğlu ilçesinde 200 dönüm arazide mısır, ayçiçeği ve yer fıstığı üretimi yapan çiftçi Adnan Bozkurt, 210 adet güneş enerjisi paneli ile enerji üreterek sulamada tasarruf sağlıyor.

Adana'nın kavurucu sıcaklarını güneşten elektrik üreterek ekonomiye kazandırdığını belirten Adnan Bozkurt, "Mısır, ayçiçeği, yer fıstığı bahçemiz var. Güneş panellerimiz için Ağustos ayında sıcak olması bizim işimize yarıyor. Enerji ile sulama yapıyoruz. Tavsiye üzerine 2021 yılında 180 bin TL yatırım yaparak 210 tane güneş paneli kurduk. Güneş bizim için çok önemli. Sıcaklar fark etmez ama havanın berrak ve güneşli olması enerji üretimi için yeterli" dedi.

Yaklaşık 150-200 dönüm bahçeyi GES ile suladığını söyleyen Bozkurt, "Hava bulutlu gittiği zaman elektrik kullanmak zorunda kalıyoruz. Nemsiz hava olsun sıcak olsun. 45 derece tam istediğimiz hava. Bugün panelimiz tam kapasite çalışıyor. Sabah 7'de başlıyoruz açmaya akşam 5-6 gibi suyun durumuna göre sulamayı yapıyoruz" diye konuştu.

İlk ürün olarak 150 dönüm mısır, ikinci ürün olarak 200 dönüm de fıstık üretimi yaptıklarına değinen Bozkurt, mısırları damlama, fıstıkları ise yağmurlama ile suladıklarını, güneş olmadığı zaman sulamanın olmayacağını ifade etti. - ADANA