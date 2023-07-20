Çiçekçilik Mesleği Belgeli Meslek Haline Geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son yıllarda 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirerek yüz güldüren çiçekçilik sektörü, mesleğin gelişimi açısından önemli bir aşama daha kat etti. ATO ile MYK arasında imzalanan protokol uyarınca çiçekçiliği belgeli meslek haline getirmek için ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırladığı meslek standardı MYK tarafından kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle aktarlığın ardından çiçekçiliğin de belgeli meslek olarak tanımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı'nın yayımlanmasıyla birlikte bir anlamda kültürel miras da olan çiçekçilik yeni nesillere artık kayıtlı, belgeli aktarılacak. Çiçekçilik sektöründe standartların belirlenerek mesleğin belgeli hale gelmesi, sektörün geleceği açısından çok kıymetli. İhracatla ülkemize döviz kazandıran çiçekçilik sektörüne, mesleğin de belgeli olması yakışırdı. Bu gelişmeye katkı koyan oda olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ATO'nun MYK ile 2021 yılının Ağustos ayında imzaladığı protokol uyarınca başlatılan ve ATO İdea tarafından yürütülen Çiçekçilik Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı hazırlama çalışmaları tamamlandı. Sektöre nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumların belirlenmesi ve standart geliştirilmesi için 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılarda ortaya konan sonuçların sektörün görüşüne sunulmasının ardından "Çiçekçilik (Seviye 4) Meslek Standardı" onaylandı. Çiçekçilik Meslek Standardı, daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 9 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Meslek hafızası korunuyor"

ATO Başkanı Baran, mesleklerin standarda kavuşmasının sektörlerin gelişmesinden güvenilirliğinin artmasına, istihdama katkısından nitelikli işgücünün gelişmesine çok sayıda faydası olduğunu hatırlattı. ATO'nun girişimleriyle çiçekçilik ve aktarlığın belgeli meslekler haline gelmesiyle Türkiye'de bir ilke daha imza attıklarını kaydeden Baran, "Çiçekçilik mesleği artık yalnızca sözlü kültürle değil, yazılı belgelerle gelecek nesillere taşınacak. Geleneksel yöntemlerle aktarılan bilgiler, bilim temelli modern metotlarla icra edilerek kayda geçirilecek. Kültür mirasımız olan bu alanlarda meslek hafızası korunmuş olacak" dedi.

"Meslek olarak tercih edilebilirliği yükselecek"

Yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiği çiçekçilik sektöründe kadın ve engelli istihdamının yüksekliğine dikkat çeken Baran, "Yapısı gereği insanların moral ve motivasyonunu yükselten çiçekçilik sektörü toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdamını sağlayarak, toplumsal huzurun devamına da önemli katkı sağlıyor. Sözlü kültürle aktarılan bu kıymetli mesleğin belgelenmesinin ardından meslek olarak tercih edilebilirliği yükselecek. Bu durumun yaklaşık 100 ülkeye 150 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörün gelişimine de olumlu yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çiçekçilik sektörünün ATO çatısı altında 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi tarafından temsil edildiğini bildiren Baran, Komite çerçevesinde yer alan aktarlık mesleği için de daha önce çalışma yürüttüklerini ve 2021 yılında meslek standardının yayımlandığını hatırlattı. Baran, Meclis ve Komite üyelerinin çalışmalarıyla Komite çerçevesinde her iki mesleğin de önemli aşama kaydettiğini, bunun ticarete ve dolayısıyla şehir ve ülke gelişimine yansıyacağını söyledi. - ANKARA