Cibuti ve Etiyopya'dan İş İnsanları Gaziantep'te İhracatçılarla Buluştu

Cibuti ve Etiyopya'dan 40 iş insanı, Gaziantep'te ihracatçılarla bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda, Cibuti- Etiyopya Alım Heyeti Programı düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, burada yaptığı konuşmada, Cibuti ve Etiyopya'dan taleplerin olması üzerine kente iş insanlarını davet ettiklerini söyledi.

Oluşturdukları heyeti Cibuti ve Etiyopya'ya göndererek ilişkileri güçlendirdiklerini anlatan Kadooğlu, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz 1 hafta gerekli görüşmeleri yaptı. Dünyanın her tarafından Afrika'ya gıda ihracatı yapılıyor. 40 şirketin temsilcisini buraya getirdik. Bölgenin ihracatçılarıyla görüştürüyoruz. 250'ye yakın ihracatçımız geldi ve ikili görüşme yapacaklar. Bizim için ve bölgemiz için çok büyük katma değer yaratacak diye düşünüyorum."

Cibuti heyeti adına konuşan Bouh Moussa Dawale de Kadooğlu'na teşekkür etti.

Dawale, "Türkiye bizim için kıymetli bir pazar. Gaziantep ise çalışma yürüttüğümüz önemli bir kentimiz. Ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Etiyopya heyeti adına konuşma yapan Anemaw Alemu Delele ise Etiyopya halkı olarak depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Delele, "İşbirliği yapma fırsatı bulduk. Bu toplantının herkes için fırsat olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkan Kadıoğlu, daha sonra iş insanı Dawale ve Delele'ye hediye verdi.