CI Bloom, LG OLED evo partnerliğinde kapılarını açıyor

Sanat fuarı CI Bloom, 1-4 Haziran 2023'te, LG OLED evo partnerliğinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG OLED evo partnerliği ile 1-4 Haziran 2023'te Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek CI Bloom, 25 çağdaş sanat galerisi, dört sanat inisiyatif ve iki sanat kurumunu ağırlıyor.

286 sanatçının 572 eserinin sergileneceği CI Bloom programında Contemporary Istanbul Vakfı'nın ve Borusan Contemporary'nin seçkisi izleyici ile buluşuyor.

CI Bloom'da ayrıca Arjantinli tasarımcı ve dijital sanatçı Six N. Five'ın LG OLED işbirliği ile hayata geçirdiği "Among The Sky" sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Sanata ilham veren LG OLED, yeni sanat biçimleri ile ilerleyen birçok sanatçıya yol gösterici oluyor. Sanata ve sanatçıya yeni olasılıklar sağlayan LG OLED, OLED ekranlarına dayalı farklı işbirlikleriyle oluşturulan işlerin, "OLED ART" adlı yeni bir kültürel akım oluşturmasını hedefliyor.

Six N. Five'la gerçekleştirilen global iş birliği de bu hedefin bir parçası olarak kabul ediliyor. Six N. Five'ın LG için özel olarak hayata geçirdiği "Among The Sky" sergisi, Mayıs'ta New York Frieze çağdaş sanat fuarındaki gösteriminin ardından CI Bloom'da yerini alacak.

LG OLED iş birliği için oluşturulan ve CI Bloom'da sergilelenecek çalışmalarda, Six N. Five'ın başka dünyalara açılan pencereleri ve bunların üzerinde yükselen başkalaşan gökyüzü ile meşguliyeti keşfediliyor. Sanatçı Six N. Five, referans noktaları manzara resmi, ekspresyonizm ve sürrealist ustaların fantezi dünyalarını içeren, ancak pratiği, doğal olaylar ile yaratıcı ifadeler arasındaki ayrımı bulanıklaştırararak izleyicileri dinlenme, derin düşüncelere dalma ve yenilenme anları için biri fiziksel diğeri dijital olmak üzere iki dünya arasında bir anlığına duraklamaya davet eden hareketli betimlemeler üretmek için çağdaş tasarımın dijital araçlarından yararlanan çalışmalar ortaya koyuyor.

Benzersiz kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesi ve güçlü görüntü işleme teknolojileriyle LG OLED evo ekranlar, sanatçının eserlerinin sunumunda izleme deneyimini yükseltiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Türkiye Ürün Direktörü Kevin Cho şunları kaydetti:

"LG OLED'in 10. yılını kutladığımız bugünlerde Türkiye'deki sanat projelerine desteğimizi sürdürüyor; Contemporary İstanbul Vakfı ile 2021 yılında başlayan partnerliğimizi bu yıl da CI Bloom'un ikinci edisyonu devam ettiriyoruz. Bu kapsamda, Arjantinli tasarımcı ve dijital sanatçı Six N. Five'ın yeni medya eserlerini LG'nin son teknoloji kendinden aydınlatmalı OLED evo ekranlarında sunmanın gururunu yaşıyoruz."