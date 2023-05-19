Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Ekonomi dikiş tutmuyor'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Ekonomi dikiş tutmuyor'

Ekonomi Haberleri

CHP Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'işsizlik ve hayat pahalılığına' dikkat çekti. Öztrak, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ekonomik durumun kötüleştiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Beş yıl önce 'Ver yetkiyi gör etkiyi' diyerek gelen Erdoğan, dövizlerimizi tüketti, paramızı pul etti. Milleti işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezdi. Ekonomi yama tutmuyor. Son müdahalesinde, millet bankalardan kredi alamadı. Kredi kartından nakit çekemedi. Bugün geri adım attı. Türkiye için karar ver. Tekeden süt sağılmaz. Bu metal yorgunu iş bilmezlerin elinde artık ekonomi dikiş tutmaz. Erdoğan'dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz" dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "işsizlik ve hayat pahalılığına" dikkat çekti. Öztrak, bugün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Beş yıl önce 'Ver yetkiyi gör etkiyi' diyerek gelen Erdoğan, dövizlerimizi tüketti, paramızı pul etti. Milleti işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezdi. Ekonomi yama tutmuyor. Son müdahalesinde, millet bankalardan kredi alamadı. Kredi kartından nakit çekemedi. Bugün geri adım attı. Türkiye için karar ver. Tekeden süt sağılmaz. Bu metal yorgunu iş bilmezlerin elinde artık ekonomi dikiş tutmaz. Erdoğan'dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Türkiye Ekonomi Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title