CHP Niğde Milletvekili Gürer: TMO'nun hububat alım fiyatları hayal kırıklığı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO'nun 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatları ve teşvik rakamlarının beklentilerin altında kaldığını söyledi. Gürer, taban fiyatlarının çiftçiyi mutlu etmeyeceği için seçim sonrası açıklandığını iddia etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatları ve teşvik rakamlarının "ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu" söyledi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO'nun hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını savundu.

Taban fiyatlarının, ekmeklik buğdayda primlerle birlikte ton başına 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira olarak açıklandığını hatırlatan Gürer, "Buğday ve arpa alım fiyatları ciddi hayal kırıklığı oldu. Çünkü enflasyonla karşılaştırdığınızda; 2022 yılında buğdayın prim dahil TMO tarafından 7 bin 450 liradan alımı gerçekleşmiştir. TÜİK'in bu yılki enflasyonu dikkate alındığında buğdayın alım fiyatının yüzde 40 artışla 10 bin 460 lira olması gerekirdi. Arpa için de 8 bin 680 lira taban fiyat olması gerekiyordu. Enflasyonun altında bir fiyat verildi." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin enflasyon karşısında mağdur duruma düşürüldüğünü dile getiren Gürer, taban fiyatlarının çiftçiyi mutlu etmeyeceği için seçim sonrası açıklandığını iddia etti.

Gürer, tarım arazilerinin daraldığını, çiftçi sayısının düştüğünü savunarak, iktidarın tarım politikalarında ithalatçı bir yaklaşım yerine çiftçiyi destekleyen ve refahını sağlayacak düzenlemelere yönelmesi gerektiğini kaydetti.