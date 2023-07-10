CHP Milletvekili Serkan Sarı, Vergi Artışlarını Eleştirdi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Dolaylı vergilere ve harçlara yapılan artışlar geri alınmalıdır. Gelir vergisi tarifesinde ilk dilim oranı ücretlilerde düşülmelidir." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi politikalarını ve vergi alanındaki düzenlemelerini eleştirdi.

Maaş artışının çalışanların cebine girmeden eridiğini öne süren Sarı, "Cumhurbaşkanı kararıyla, bir gecede harçlara ve KDV oranlarına insafsızca zamlar yapıldı." diye konuştu.

ÖTV'nin 6 ayda bir artırılmasının otomatiğe bağlandığını, motorlu taşıtlar vergisinin de bu yıl vatandaşlardan hukuksuz olarak bir kez daha alınacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Vergi ve harçlara adaletsizce yapılan zamlar derhal geri alınmalıdır. Vergide, adalet olmazsa toplumsal huzur bozulur. Ücrette adalet olmazsa çalışma barışı bozulur. Genel Kurulda görüşmeye başlayacağımız torba kanunun çalışanlardan, vatandaşlardan yana adaletli bir şekle dönüştürülmelidir. Dolaylı vergilere ve harçlara yapılan artışlar geri alınmalıdır. Gelir vergisi tarifesinde ilk dilim oranı ücretlilerde düşülmelidir. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan bir düzen kurulmalı. Kamuda acil olarak tasarrufa gidilmeli, garanti ödemelere acil olarak son verilmelidir."